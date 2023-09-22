Силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Днепропетровской области

Российский беспилотник сбили силы противовоздушной обороны в небе над Днепропетровской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Минус вражеский беспилотник. Еще одна "птичка" агрессора долеталась. Наши защитники сбили ее в небе над областью", - написал Лысак.
Напомним, вчера, 21 сентября, российские террористы выпустили по Украине 43 ракеты по стратегической авиации. Силы противовоздушной обороны сбили 38 из них, но в некоторых регионах были "прилеты".
"Укрэнерго" сообщило, что это была первая за последние полгода атака на энергетику. Зафиксированы повреждения в Ровенской и Житомирской областях.
В Киеве прямых попаданий не было, но обломки сбитых ракет упали в нескольких районах. Известно, что в результате атаки пострадали не менее семи человек, несколько были госпитализированы.
Детальнее про все последствия вражеской атаки 21 сентября читайте в материале РБК-Украина.
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