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Силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Днепропетровской области

Фото: силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский беспилотник сбили силы противовоздушной обороны в небе над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Минус вражеский беспилотник. Еще одна "птичка" агрессора долеталась. Наши защитники сбили ее в небе над областью", - написал Лысак.

Масштабный обстрел Украины 21 сентября

Напомним, вчера, 21 сентября, российские террористы выпустили по Украине 43 ракеты по стратегической авиации. Силы противовоздушной обороны сбили 38 из них, но в некоторых регионах были "прилеты".

"Укрэнерго" сообщило, что это была первая за последние полгода атака на энергетику. Зафиксированы повреждения в Ровенской и Житомирской областях.

В Киеве прямых попаданий не было, но обломки сбитых ракет упали в нескольких районах. Известно, что в результате атаки пострадали не менее семи человек, несколько были госпитализированы.

Детальнее про все последствия вражеской атаки 21 сентября читайте в материале РБК-Украина.

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