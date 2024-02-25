В Киевской области работают силы ПВО по "Шахедам"

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам сегодня утром, 25 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА. В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении Киевской ОВА.

Власти региона также призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Атака "Шахедов" 25 февраля

Российские войска в ночь с 24 на 25 февраля атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед" с нескольких направлений. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что несколько груп дронов залетели в воздушное пространство Украины с территории временно оккупированных регионов. Воздушная тревога была объявлена в ряде центральных, северных и южных областей.

Под утро сообщалось о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области. В Воздушных силах также предупреждали об угрозе беспилотников в данном регионе. О каких-либо последствиях вражеской ночной атаки на данный момент не сообщалось.