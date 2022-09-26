RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы ПВО сбили три иранских дрона над Одесской областью

Фото: силы ПВО сбили три иранских дрона над Одесской областью (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты снова атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе. Все атаки были отбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

По данным ОК, иранские дроны сбили силы ПВО Украины.

Российские военные целились по Одесской области дронами-камикадзе. Все три уничтожили силы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Обновлено 23:46

За сутки зенитно-ракетные войска Воздушного командования "Юг" уничтожили четыре дрона-камикадзе Shahed-136 над Одесской областью.

Напомним, вечером 26 сентября в Одессе прогремели несколько взрывов. Сообщалось, что воздушная тревога не была объявлена.

Прошлой ночью оккупанты атаковали Одесскую область тремя дронами-камикадзе. Один из них удалось сбить силам ПВО. Два других попали в объект военной инфраструктуры, возник масштабный пожар, который привел к детонации боеприпасов.

25 сентября Одессу также атаковали дроны-камикадзе. Трижды оккупанты попали в админздание в центре города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса