Силы ПВО сбили "Шахед" над Николаевской областью

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу воздушного командования "Юг".

"Ночью, 13 мая 2023 года, в Николаевской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен вражеский ударный БПЛА "Shahed-136/131". Итого к победе!", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня ночью в большинстве областей Украины прозвучала воздушная тревога. Российские оккупанты прибегли к ночным ударам по нашим городам.

В результате ударов по Николаеву пострадали жилые дома города. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал о трех пострадавших гражданских.

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