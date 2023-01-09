Силы ПВО сбили российский дрон на подлете с моря в Николаевской области
Воздушные силы Украины утром 9 января уничтожили российский беспилотник на подлете с моря в Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение воздушного командования "Юг".
Сообщается, что около 09:00 на подлете с моря в Очаковский порт силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.
Там отметили, что враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Аналогичный БПЛА был уничтожен и 7 января.
Напомним, вчера над Днепропетровской областью Воздушные силы Украины сбили российский разведывательный беспилотник.
Ранее сообщалось, что российские войска начали использовать разведывательные беспилотники "Орлан-10" для сброса осколочных гранат.
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