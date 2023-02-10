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Силы ПВО сбили два "Шахеда" над Харьковской областью

Фото: Силы ПВО сбили два "Шахеда" над Харьковской областью (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Харьковской области вечером, 10 февраля, силы ПВО сбили два вражеских дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника.

Еще один иранский дрон летает в небе в Харьковской области.

"Два БПЛА противника обезврежены. Над Харьковской областью в воздухе вражеский "Шахед", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские военные сегодня ночью, 10 февраля, нанесли около 10 ракетных ударов по Харькову. В городе наблюдаются перебои со светом, водоснабжением и отоплением.

Российские войска усиливают свое присутствие на линии фронта. Поэтому не исключается возможность контрнаступления противника в Харьковской области, но ВСУ готовы к такому сценарию.

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Харьков