В селе в Одесской области обломки вражеской ракеты попали в жилой дом

Во время масштабной воздушной тревоги 29 декабря обломки российской ракеты попали в жилой дом в селе Степовое в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко .

Тимошенко отметил, что речь идет о крылатой ракете оккупантов. Последствия уточняются.

Отметим, что в Одесском районе после взрывов поднялся клуб черного дыма. Также исчезли свет и вода.

РБК-Украина сообщает все детали масштабной сегодняшней воздушной тревоги.

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