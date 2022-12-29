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В селе в Одесской области обломки вражеской ракеты попали в жилой дом

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Одесская область, Четверг 29 декабря 2022 09:53
В селе в Одесской области обломки вражеской ракеты попали в жилой дом Иллюстративное фото: в селе в Одесской области обломки вражеской ракеты попали в жилой дом (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Елизавета Драбкина

Во время масштабной воздушной тревоги 29 декабря обломки российской ракеты попали в жилой дом в селе Степовое в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Тимошенко отметил, что речь идет о крылатой ракете оккупантов. Последствия уточняются.

Отметим, что в Одесском районе после взрывов поднялся клуб черного дыма. Также исчезли свет и вода.

РБК-Украина сообщает все детали масштабной сегодняшней воздушной тревоги.

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