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Силы ПВО сбили 4 "шахеда" над Киевской и Житомирской областями

Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 4 "шахеда" над Киевской и Житомирской областями (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинская противовоздушная оборона в ночь на среду, 22 ноября, сбила 4 беспилотника типа "шахед" над Киевской и Житомирской областями.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Сегодня ночью, в зоне ответственности Северной стратегической группировки войск, были уничтожены все воздушные цели, пытавшиеся атаковать объекты гражданской и военной инфраструктуры", – написал Наев.

По его данным, на Киевском и Житомирском направлениях были сбиты 4 беспилотных летательных аппарата типа ''Shahed''. На Сумском направлении бойцы противовоздушной обороны попали в разведывательный дрон врага.

Вакансии ПВО в Киевской области

Около 23:30 во вторник, в Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Враг запустил беспилотники по типу ''Shahed''.

Работа ПВО в Сумской области

Также сообщалось о взрывах в Сумах во время воздушной тревоги. Еще в 19:52 в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы Украины сообщали об угрозе ракетной опасности со стороны РФ.

РФ наносит удары по регионам Украины 21 ноября

Армия России в очередной раз обстреляла несколько областей. Сначала стало известно, что РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. Пострадала припортовая инфраструктура.

Позже глава Запорожской ОВ Юрий Малашко сообщил, что Россия нанесла ракетный удар по одному из районов областного центра.

Впоследствии стало известно, что украинские воины сегодня вечером 21 ноября над Синельниковским районом Днепропетровской области уничтожили вражеский беспилотник.

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