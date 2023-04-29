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Силы ПВО утром уничтожили три беспилотника россиян

Фото: силы ПВО утром уничтожили три беспилотника россиян (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники сегодня утром приземлили три вражеских беспилотника. Речь идет о двух "Шахедах" и одном БПЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В частности, около 4 часов утра силами и средствами воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВСУ были уничтожены два ударных иранских "Шахеда".

После чего около 10:00 на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Юг" противовоздушной обороной уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, что с начала полномасштабной войны российская армия потеряла в Украине уже около 2471 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Добавим, что во время массированной ракетной атаки 28 апреля россияне применили два БПЛА, которые сбили украинские бойцы.

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