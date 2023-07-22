Силы ПВО ночью сбили все вражеские дроны-камикадзе

Этой ночью российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления пятью ударными дронами Shahed-136/131. Однако все беспилотники были уничтожены.

Кроме того, украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили 9 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

За текущие и минувшие сутки авиация ВСУ нанесла более 25 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

Ночная атака

Напомним, этой ночью воздушная тревога звучала на востоке, юге и в центре Украины. Военные предупреждали о возможных ударах противника.

По словам спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, вражеские дроны сбили над Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областями. Местные власти подтверждают эту информацию.

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