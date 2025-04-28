Силы обороны уничтожили переправу россиян, которую те возвели во время "пасхального перемирия"

Украинские дроны уничтожили переправу оккупационной армии на Восточном направлении фронта. Ее россияне готовили во время так называемого "пасхального перемирия", чтобы штурмовать позиции Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 412-й полк Nemesis .

"Россияне активно используют эту территорию как узловой центр для переброски своих сил на Харьковское направление и в частности форсирования реки Оскол. Но их логистика снова пошла трещинами", - добавили в полку беспилотных систем.

Как горела вражеская переправа под меткими выстрелами дронов ВСУ, бойцы Nemesis показали на видео.

Кроме того, украинские операторы дронов поймали технику оккупантов. В частности, подожгли БМП, тяжелые грузовики и другое российское вооружение.

Бойцы отдельного полка беспилотных систем Nemesis разбомбили вражескую переправу через реку Жеребец в районе Сватово, что на границе Харьковской и Луганской областей.

Важная переправа

Напомним, что 9 апреля воины 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили комплекс КРВД - установку для развертывания временных дорог на базе КАМАЗа. Тогда этот уничтоженный комплекс перекрыл проезд через реку Жеребец в Донецкой области, чем сделал невозможным штурмовые действия россиян бронетехникой.

Поэтому оккупанты решили использовать время так называемого "пасхального перемирия", чтобы исправить ситуацию. 20 апреля россияне активно расчищали переправу от остатков уничтоженной техники, чтобы возобновить штурмы украинских позиций. Для возведения новой переправы задействовали более десяти солдат и специализированную машину.

Потери России в войне

Добавим, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1160 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня и 105 единиц автомобильной техники оккупантов.

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