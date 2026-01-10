Силы обороны поразили нефтебазу, склад дронов и другие объекты россиян, - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 10 января поразили нефтебазу в Волгоградской области РФ, а также ряд целей на временно оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 10 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазе "Жутовская" (Октябрьский район, Волгоградская область, РФ)", ; говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что цель поражена, а степень нанесенного ущерба уточняется. Известно, что этот объект привлечен к обеспечению горючим подразделений армии РФ.

Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожской области был поражен склад дронов подразделения из состава 19 мотострелковой дивизии армии РФ.

Также украинские воины нанесли поражение по пункту управления дронами противника в районе Покровска Донецкой области.

В Генеральном штабе ВСУ отчитались, что есть и другие результаты.

"На временно оккупированной территории Донецкой области поражен ряд целей противника, в частности: сосредоточение личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии (н.п. Кураховка), командно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона той же дивизии (н.п. Горняк) и пункт управления подразделения из состава 41 армии (н.п. Горняк)", - сказано в заметке.

В ведомстве отметили, что во всех вышеуказанных случаях зафиксировано попадание ударных дронов по целям. Потери врага уточняются.