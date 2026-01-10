ua en ru
Силы обороны поразили нефтебазу, склад дронов и другие объекты россиян, - Генштаб

Суббота 10 января 2026 15:25
Силы обороны поразили нефтебазу, склад дронов и другие объекты россиян, - Генштаб Фото: украинские военные поразили ряд объектов оккупантов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Силы обороны Украины в ночь на 10 января поразили нефтебазу в Волгоградской области РФ, а также ряд целей на временно оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 10 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазе "Жутовская" (Октябрьский район, Волгоградская область, РФ)", ; говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что цель поражена, а степень нанесенного ущерба уточняется. Известно, что этот объект привлечен к обеспечению горючим подразделений армии РФ.

Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожской области был поражен склад дронов подразделения из состава 19 мотострелковой дивизии армии РФ.

Также украинские воины нанесли поражение по пункту управления дронами противника в районе Покровска Донецкой области.

В Генеральном штабе ВСУ отчитались, что есть и другие результаты.

"На временно оккупированной территории Донецкой области поражен ряд целей противника, в частности: сосредоточение личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии (н.п. Кураховка), командно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона той же дивизии (н.п. Горняк) и пункт управления подразделения из состава 41 армии (н.п. Горняк)", - сказано в заметке.

В ведомстве отметили, что во всех вышеуказанных случаях зафиксировано попадание ударных дронов по целям. Потери врага уточняются.

Взрывы в РФ

Напомним, в ночь на 10 января россияне жаловались, что Волгоградская область была подвергнута атаке дронов. Позже местные власти подтвердили, что на нефтебазе в Октябрьском районе зафиксировано возгорание.

Также мы писали, что в ночь на 7 января украинские военные поразили нефтебазу "Осколнефтеснаб" в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ. В результате попаданий в резервуары произошел масштабный пожар.

Кроме того, 8 января стало известно, что Силы обороны Украины поразили подвижной состав с горюче-смазочными материалами на территории оккупированного Крыма. Речь идет об эшелоне, который находился на наливной эстакаде нефтебазы "Гвардейское".

