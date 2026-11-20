Силы обороны ночью поразили три российских пусковых установки баллистических ракет, - Зеленский
Силы обороны Украины ночью 20 ноября поразили три российских пусковых установки баллистических ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Стоит отдельно отметить наших воинов, которые пытаются имеющимися у нас средствами уничтожать пусковые российской баллистики. Этой ночью мы поразили три пусковых", - сообщил Зеленский.
По словам президента, одна пусковая установка уничтожена, в отношении двух уточняются последствия поражения.
Напомним, в ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Украину дронами и ракетами разных типов, в частности баллистическими. Силам ПВО удалось сбить 462 воздушных целей врага.
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что этой ночью была одна из мощнейших атак. Россия запустила по Украине 80 крылатых ракет и до 20 баллистических.
Из 20 баллистических ракет силам ПВО удалось сбить всего три.