Силы обороны устроили "взрывную" ночь важным объектам ВПК России: детали

АО "Кронштадт"

Предприятие расположено в городе Дубна Московской области. Этой ночью "Кронштадт" был успешно поражен подразделениями Сил специальных операций (ССО) ВСУ и Службы безопасности Украины (СБУ).

Во время атаки в районе предприятия отмечалась интенсивная работа противовоздушной обороны (ПВО).

"Кронштадт", согласно данным Генштаба, специализируется на беспилотных авиационных системах. В частности здесь изготавливают наземные комплексы управления и беспилотные летательные аппараты (БпЛА):

"Орион";

"Иноходец";

"Молния";

"Гром";

"Термит";

"Гелиос";

"Сириус".

Завод "Радуга"

Также подразделения СБУ поразили завод "Радуга", который расположен в городе Дубна в 130 километрах к северу от Москвы.

Как рассказывают источники РБК-Украина в СБУ, беспилотники обошли ПВО врага, которая защищала Москву и попали по сборочному и снаряжальному цехам предприятия. На пораженных объектах сейчас продолжается пожар.

Также источники рассказали, что завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и производит ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля" и "земля-земля". Среди его "продукции" ракеты также есть ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми враг терроризирует Украину.

АО "Ангстрем"

В частности подразделения Сил беспилотных систем поразили в Московской области АО "Ангстрем". Попадание было зафиксировано в районе цели.

Компания разрабатывает, а также производит микроэлектронную компонентную базу, которая широко используется предприятиями ВПК врага.

Комбинат Дмитровский

Также накануне Силы беспилотных систем ВСУ поразили комбинат Дмитровский в Ивановской области России. Во время атаки взрывы раздавались на территории завода.

"Предприятие производит органические химические вещества - компоненты взрывчатки и порохов, а также добавки к ракетному и авиационному топливу. Поставляет продукцию в ряд других предприятий ВПК России", - рассказывает Генштаб.