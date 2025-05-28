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Силы обороны устроили "взрывную" ночь важным объектам ВПК России: детали

Иллюстративное фото: Силы обороны устроили "взрывную" ночь важным объектам ВПК России (t.me GUmchs62)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

В ночь на 28 мая Силы обороны успешно поразили ряд важных объектов военно-промышленного комплекса (ВПК) в Московской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

АО "Кронштадт"

Предприятие расположено в городе Дубна Московской области. Этой ночью "Кронштадт" был успешно поражен подразделениями Сил специальных операций (ССО) ВСУ и Службы безопасности Украины (СБУ).

Во время атаки в районе предприятия отмечалась интенсивная работа противовоздушной обороны (ПВО).

"Кронштадт", согласно данным Генштаба, специализируется на беспилотных авиационных системах. В частности здесь изготавливают наземные комплексы управления и беспилотные летательные аппараты (БпЛА):

  • "Орион";
  • "Иноходец";
  • "Молния";
  • "Гром";
  • "Термит";
  • "Гелиос";
  • "Сириус".

Завод "Радуга"

Также подразделения СБУ поразили завод "Радуга", который расположен в городе Дубна в 130 километрах к северу от Москвы.

Как рассказывают источники РБК-Украина в СБУ, беспилотники обошли ПВО врага, которая защищала Москву и попали по сборочному и снаряжальному цехам предприятия. На пораженных объектах сейчас продолжается пожар.

Также источники рассказали, что завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и производит ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля" и "земля-земля". Среди его "продукции" ракеты также есть ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми враг терроризирует Украину.

АО "Ангстрем"

В частности подразделения Сил беспилотных систем поразили в Московской области АО "Ангстрем". Попадание было зафиксировано в районе цели.

Компания разрабатывает, а также производит микроэлектронную компонентную базу, которая широко используется предприятиями ВПК врага.

Комбинат Дмитровский

Также накануне Силы беспилотных систем ВСУ поразили комбинат Дмитровский в Ивановской области России. Во время атаки взрывы раздавались на территории завода.

"Предприятие производит органические химические вещества - компоненты взрывчатки и порохов, а также добавки к ракетному и авиационному топливу. Поставляет продукцию в ряд других предприятий ВПК России", - рассказывает Генштаб.

 

Удары по территории России

Украинские силы систематически осуществляют удары по целям, расположенным на территории РФ. Под прицелом оказываются, в частности, нефтеперерабатывающие предприятия, объекты оборонно-промышленного комплекса, а также логистические узлы. Основным инструментом для атак чаще всего являются беспилотные летательные аппараты, а целью - усложнение логистических путей и ослабление экономической базы врага.

В ночь на 28 мая, как рассказывал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, дроны атаковали Дубненский машиностроительный завод и технопарк "ЭЛМА-Зеленоград".

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