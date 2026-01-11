Силы обороны отбили более 20 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб
По состоянию на 16:00, 11 января, на фронте с начала суток состоялось уже 86 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов, в частности:
- Гута-Студенецкая, Блешня Черниговской области;
- Безсаловка, Рогизное, Волковка, Рыжовка, Волфино, Искрисковщина, Шпиль Сумской области.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 51 обстрел, в том числе два - из реактивных систем залпового огня. С начала суток враг наступательных действий не проводил.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Прилепка, Двуречанское, Долгенькое и в сторону населенных пунктов Графское, Лиман, Колодязное. В настоящее время два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении противник пытается наступать в сторону Петропавловки и Богуславки - три атаки отбили наши защитники, пока еще два боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Грековка, Карповка, Шандриголово, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево, два боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении россияне два раза пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Платоновки. Боестолкновения продолжаются.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Ивановки и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 21 атаку.
На Александровском направлении украинские защитники отбивали семь штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Январское, Вербовое, Рыбное, Егоровка, одно боестолкновение продолжается. Противник нанес авиаудар по Гавриловке.
На Гуляйпольском направлении состоялось 17 боестолкновений в районах населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое и в сторону Доброполья и Варваровки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Авиаудару КАБами подверглась Малая Токмачка.
На Ореховском направлении в настоящее время продолжается два боестолкновения в районах Степногорска и Приморского. Авиаудару подвергся Орехов.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
Ситуация на фронте и потери РФ
Напомним, что за предыдущие сутки, 10 января, на фронте вдоль всей линии соприкосновения было зафиксировано 173 боевые столкновения.
Также мы писали, что за последние сутки, с 10 на 11 января, российская армия потеряла на фронте еще 1130 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 44 артсистемы, 134 единицы автотехники, более 600 дронов и другое вооружение противника.
Отметим, что за время полномасштабной войны потери армии РФ превышают 1,2 млн человек.