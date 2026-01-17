Силы обороны отбили почти 20 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб

Российские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Клюсы, Плехов, Гута Студенецкая Черниговской области; Искрисковщина, Будки Сумской области. Вражескому авиаудару подверглось Рогизное.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес два авиаудара, сбросив восемь управляемых авиабомб, совершил 42 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали пять вражеских атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются, противник пытается идти вперед в районе Волчанских Хуторов и в сторону Круглого и Чугуновки.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Петропавловки. Один бой продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев в районах Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Лиман. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону Иванополья, Ильиновки и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 19 атак.

На Александровском направлении украинские защитники отбили два штурмовых действия вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода. Еще одно боестолкновение продолжается. Авиаудару подверглась Диброва.

На Гуляйпольском направлении состоялось 15 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в сторону Варваровки и Зеленого. Пять из них сейчас продолжаются. Под вражескими авиаударами в очередной раз оказались Рождественка и Железнодорожное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.