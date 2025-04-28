Силы обороны отбили 32 атаки РФ на Покровском направлении: Генштаб о ситуации на фронте

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам Украины. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Степок, Угроиды, Хлебороб, Порозок, Проходы, Мезеновка, Порохонь, Белая Береза, Студенок, Уланово, Осоевка, Строительное, Хреновка, Сосновка Сумской области, а также Лемищина, Тимофеевка Харьковской области.

Под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Миропольское и Петрушевка Сумской области.

Самые активные направления

На Покровском направлении сегодня враг 38 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Старой Николаевки, Александрополя, Новопавловки, Богдановки. Шесть боестолкновений продолжаются.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Попов, Владимировка, Полтавка, Новая Полтавка, Малиновка, Казацкое, Гродовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Зверево.

На Новопавловском направлении защитники отбили 12 атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Свободное Поле и в сторону Одрадного, Багатира, Шевченко. До сих пор продолжается одно боестолкновение. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Зеленое Поле, Новополье и Поддубное.

На Лиманском направлении сегодня агрессор восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Екатериновка, Новое, Колодязи и в направлении Нового Мира. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районе Торецка и в сторону Дилиевки и Дачного. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Западного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении произошло пять попыток противника идти вперед.

На Курском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений, три из них еще продолжаются. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросил 14 КАБов и совершил 164 артиллерийских обстрела, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На Северском направлении противник проводил три наступательных действия в сторону населенных пунктов Григорьевка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Марково и вблизи Часового Яра и Белой Горы, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили три вражеские атаки. Противник пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобково, до сих пор одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении враг дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Загрызово и Новой Кругляковки, продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по Гуляйполю.