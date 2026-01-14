Силы обороны отбили 25 атак РФ на Гуляйпольском направлении, - Генштаб
По состоянию на 22:00, 13 января, на фронте в течение всего дня произошло 130 боевых столкновений. Самыми горячими были Покровское и Гуляйпольское направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
В Генштабе проинформировали, что противник нанес один ракетный и 23 авиационных удара, применил 23 ракеты и сбросил 47 управляемых авиабомб, совершил 5627 ударов дронами-камикадзе и 3073 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 119 обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Зеленое, Бугруватка, Прилепка и Дегтярное, сейчас идет бой.
На Купянском направлении противник совершил четыре атаки на позиции наших войск в сторону Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении российские войска девять раз штурмовали позиции украинских защитников в районе населенного пункта Колодязи, Новоегоровка, Заречное, Новоселовка, и в сторону населенного пункта Диброва, Липовое и Ставки, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Славянском направлении украинские воины отбили три вражеские атаки на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дроновка и Федоровка.
На Краматорском направлении украинские защитники отбили две атаки в районе Ступочек и в сторону Приволья.
На Константиновском направлении оккупанты 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Яблоновка и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении враг осуществил 30 попыток потеснить наши подразделения в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное и в сторону Филиала и Новопавловки, три боестолкновения продолжаются.
"По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 38 и ранили восемь оккупантов, уничтожили 17 единиц автомобильной техники, 72 беспилотных летательных аппарата, две артиллерийские системы, восемь антенн связи и наземный дрон. Кроме того, поражено восемь единиц автомобильной техники, два пункта управления БпЛА и 17 укрытий личного состава противника", - говорится в сообщении.
На Александровском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Рыбное, Егоровка и Сладкое.
На Гуляйпольском направлении украинские воины сегодня отражали 25 атак врага в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья и Варваровки, в некоторых локациях бои не прекращаются.
На Ореховском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.
На Приднепровском направлении оккупанты совершили одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.
Потери армии РФ
Напомним, что с каждым днем продолжения войны Россия все больше теряет своих солдат. Так, за предыдущие сутки, с 12 на 13 января, россияне потеряли на фронте еще 950 своих военных.
Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 51 артсистему, 145 единиц автотехники и 933 дрона.
Отметим, что за все время полномасштабной войны РФ против Украины потери российской армии превысили уже 1,2 млн человек.