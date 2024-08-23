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Силы обороны отразили 144 атаки россиян: обновленная ситуация на фронте

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 144 боевых столкновения на разных направлениях фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Российские войска нанесли один ракетный удар по украинским позициям, осуществили 67 авиаударов, сбросив 79 управляемых авиабомб (КАБ), а также провели 4483 обстрела, в том числе 176 раз с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Украинские Силы обороны активно противодействовали атакам противника, нанося удары по позициям российских войск. Авиация и артиллерия ВСУ осуществили 16 ударов по скоплению личного состава и техники оккупантов, а также по пяти средствам артиллерии, пункту управления и важному объекту врага.

На Харьковском направлении произошло две атаки врага в районе Волчанска. На Купянском направлении зафиксировано 15 вражеских атак, в частности вблизи Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении российские силы совершили 11 штурмов в районах восьми населенных пунктов, больше всего - возле Макеевки и Новосадового. На Северском направлении украинские защитники отбили семь штурмовых действий, в частности вблизи Белогоровки, Спирного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз, сосредоточив усилия в районах Ивановского и Часового Яра. На Торецком направлении враг совершил 15 атак при поддержке авиации.

Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении - 53 в районах 11 населенных пунктов. На Кураховском направлении украинские силы отбили 20 попыток врага продвинуться вперед.

Ситуация на других направлениях остается напряженной, но без существенных изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

Продолжается операция Сил обороны в Курской области.

Украинские военные продолжают наносить российским войскам значительные потери в живой силе и технике, нарушая систему их логистики и истощая боевой потенциал противника.

Потери россиян

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла на войне против Украины уже более 605 тысяч солдат. Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали 1190 россиян.

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