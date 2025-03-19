Силы обороны ударили по "санаторию" оккупантов в Скадовске, - партизаны

Силы обороны ударили по детскому саду во временно оккупированном Скадовске Херсонской области. Там оккупанты обустроили место для лечения военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

По данным партизанов, оккупанты прятались в покинутом ранее детском лагере, скрывая этот объект.

"Там как раз находился на восстановлении личный состав. После удара потери россиян составили более 10 "двухсотых" и несколько десятков "трехсотых", - говорят они.

Так, агенты "АТЕШ" из Скадовска сообщают про успешный удар ВСУ по расположению оккупантов в детском лагере "Орлятко" 16 марта.

Ситуация в Херсонской области

Российские войска захватили Херсонскую область в феврале 2022 года, но уже осенью 2022 года Силы обороны освободили от оккупантов Херсон и правобережье Херсонской области.

Левобережье, в частности Скадовск, остаются под оккупацией россиян с 2022 года. Отметим, что это не первый удар ВСУ по оккупантам в Скадовске.

Например, в ноябре 2023 года во временно захваченном Скадовске раздавались взрывы. Тогда удар пришелся по расположению военного следственного управления Следственного комитета РФ. В результате погибли высокопоставленные офицеры-интервенты.

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