Силы обороны ударили по двум нефтебазам и уничтожили разведывательные дроны россиян, - Генштаб

Силы обороны поразили две российские нефтебазы, пост технического наблюдения россиян вместе с расчетом БпЛА, а также три вражеских разведывательных дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ в Telegram.
"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 3 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Дмитриевская" в Тамбовской области РФ. Объект задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии", - говорится в публикации.
Отмечается, что было зафиксировано поражение цели и последующий пожар на объекте. Предварительно, горели несколько резервуаров для нефтепродуктов.
Кроме того, украинские военные поразили пост технического наблюдения на морской стационарной платформе МСП-4 в акватории Черного моря.
"По предварительной информации, уничтожен расчет БпЛА оккупантов и поражена РЛС надводной обстановки на самоподъемной плавучей буровой установке "Сиваш". Другие результаты уточняются", - сообщил Генштаб.
Также Силы обороны уничтожили три разведывательно-ударных дрона типа "Орион" во время поражения 27 ноября аэродрома Саки на территории временно оккупированного Крыма. Каждый из них стоит около 5 млн долларов.
"Вместе с тем подтверждено поражение 2 декабря 2025 года нефтебазы "Ливны" в Орловской области РФ, с последующим горением двух резервуаров РВ-5000 в результате попадания ударных БпЛА", - говорится в заявлении.
Генштаб подчеркнул, что Силы обороны принимают меры для подрыва военно-экономического потенциала российских захватчиков и принуждения РФ остановить войну против Украины.
Напомним, российские войска продолжают нести значительные потери. С начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 176 230 военных. В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек.
Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевые бронированные машины, 12 артиллерийских систем, три РСЗО, 90 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 47 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.