Силы обороны поразили завод по производству ударных дронов в Татарстане, - Генштаб

Силы обороны поразили завод по производству ударных дронов в Елабужском районе Республики Татарстан (РФ). Он находится на расстоянии более 1000 км от государственной границы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 23 апреля 2025 года осуществили огневое поражение производства ударных БпЛА ("Герань-2", типа "Шахед" и другие)", - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что производственная мощность предприятия около 300 различных беспилотников в сутки. Находится оно в Елабужском районе Республики Татарстан на расстоянии 1054 км от государственной границы Украины.
Подтверждено попадание и взрывы в районе цели. На данный момент известно о повреждении цеха финальной сборки дронов. Результаты поражения уточняются.
"Этот удар является справедливым ответом Украины в отношении российского стратегического военного объекта, который используется для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины и террора против гражданских людей в Украине", - отметили в Генштабе.
Напомним, 22 апреля во Владимирской области РФ прогремели взрывы на 51-м арсенале Главного управления ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ.
Из-за взрывов и пожара из ближайших населенных пунктов объявили эвакуацию. А местные жители заявили, что незадолго до взрывов были слышны звуки беспилотников.
Как известно, на 51-м арсенале ГРАУ хранились около 105 тысяч тонн вооружения и ракет различного типа. Как писало РБК-Украина, это была одна из самых сложных целей для поражения, учитывая то, как его охраняют.
Также 15 апреля Силы обороны Украины поразили ППД 448-й ракетной бригады армии РФ в Курской области. Именно эта бригада 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесла ракетный удар по городу Сумы.
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