Силы обороны поразили склад хранения "Шахедов" в Орловской области

"26 декабря Воздушные Силы ВС Украины вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по защищенному объекту ВС РФ в Орловской области", - рассказали в Генштабе.

По данным военных, в результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе "Shahed", который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений.

"Указанная боевая операция существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины", - констатируют в Генштабе.

Что известно о потерях оккупантов

Информация о поражении этого склада уже просочилась в российские Telegram-каналы.

"Ракеты попали в военный объект Минобороны РФ между селом Цымбулова и селом Руднево Болховского района", - выяснила ASTRA.

Источники сообщили Telegram-каналу, что 7 военнослужащих получили ранения и были госпитализированы в центральную районную больницу, еще 2 военных были ликвидированы.

По данным ASTRA, удар был нанесен якобы как минимум тремя ракетами Storm Shadow. При этом в Генштабе ВСУ не уточнили тип вооружения, которое было применено во время атаки по объекту.