Силы обороны поразили склад хранения "Шахедов" в Орловской области. Есть потери среди оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ и Telegram-канал ASTRA.
"26 декабря Воздушные Силы ВС Украины вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по защищенному объекту ВС РФ в Орловской области", - рассказали в Генштабе.
По данным военных, в результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе "Shahed", который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений.
"Указанная боевая операция существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины", - констатируют в Генштабе.
Информация о поражении этого склада уже просочилась в российские Telegram-каналы.
"Ракеты попали в военный объект Минобороны РФ между селом Цымбулова и селом Руднево Болховского района", - выяснила ASTRA.
Источники сообщили Telegram-каналу, что 7 военнослужащих получили ранения и были госпитализированы в центральную районную больницу, еще 2 военных были ликвидированы.
По данным ASTRA, удар был нанесен якобы как минимум тремя ракетами Storm Shadow. При этом в Генштабе ВСУ не уточнили тип вооружения, которое было применено во время атаки по объекту.
Силы обороны не впервые атакуют Орловскую область (Россия). Например, в ночь с 13 на 14 декабря в Орле прозвучали взрывы. Россияне жаловались на попытку атаки нефтебазы.
Также в ночь на 22 декабря неизвестные дроны атаковали Орловскую область РФ. В результате атаки на нефтебазе в регионе возник пожар. Как отмечали в ЦПД, данное предприятие является важным логистическим объектом для Российской Федерации.
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