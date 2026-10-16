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Силы обороны поразили РЛС "Небо-У" за 100 миллионов долларов

13:45 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Поражена РЛС за 100 миллионов долларов (росСМИ)

Силы обороны ночью поразили в Краснодарском крае дорогу на российскую дальнобойную станцию "Небо-У", которая обнаруживает самолеты и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Станцию 55Ж6У "Небо-У" поразили в ночь на 16 октября 2026 года в районе населённого пункта Магры Краснодарского края России. Это сделали подразделения сил обороны Украины.

По описанию Генштаба, "Небо-У" - это дальнобойная радиолокационная станция (РЛС). Она выявляет воздушные цели и следит за ними, в том числе за самолетами, крылатыми и баллистическими ракетами.

В ведомстве объясняют, что поражение таких средств снижает возможности врага контролировать воздушное пространство и своевременно выявлять цели. Ориентировочная стоимость станции – около 100 миллионов долларов.

"Работа по ключевым военным объектам российского агрессора продолжается", - добавили в Генштабе.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бомбардировщики Су-34, пораженные "Нептуном" на аэродроме "БорисоГлебск", готовились к новым ударам по Украине.

Он добавил, что Россия затягивает войну, поэтому дальнобойные операции Украины будут продолжены.

Также мы писали, что Зеленский в интервью Financial Times заявил: запрет на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам снят .

По его словам, Украина три дня не била по российской энергетике из-за пожеланий Вашингтона, а Россия в это время продолжала атаковать украинские энергообъекты.

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