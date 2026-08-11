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Силы обороны поразили ПВО "Бук-М3", склады и пункты управления дронами окупантов

12:37 11.08.2026 Вт
2 мин
Стоимость уничтоженного ЗРК составляет около 50 млн долларов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Бук-М3 (mil in ua)

Силы обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских окупантов в тылу и на линии фронта. Среди уничтоженных целей - зенитно-ракетный комплекс, командные пункты и склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

"Силы обороны Украины системно поражают ключевые цели противника, последовательно снижая его возможности вести боевые действия и обеспечивать функционирование военных группировок", - говорится в заявлении.

В частности, 11 августа удалось поразить:

  • зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в районе с. Тополи Луганской области. Его стоимость составляет около 50 млн долларов;
  • командно-наблюдательный пункт окупантов в районе Теребрено Белгородской области РФ;
  • склады материально-технических средств врага в Ровеньках Луганской области

Кроме того, 10 августа подразделения Сил обороны нанесли точные удары по шести пунктам управления дронами противника. Вражеские объекты уничтожены в районах населенных пунктов Шевченко Первое, Комар и Веселое Донецкой области, Ходяковка в Курской области РФ, а также Зализничное и Нестерянка в Запорожской области.

"Работа по ключевым целям продолжается. Силы обороны Украины наращивают результативность и ослабляют наступательный потенциал противника", - подчеркнул Генштаб ВСУ.

Напомним, в ночь на 11 августа Силы обороны Украины атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в Оренбургской области России.

Также этой ночью украинские беспилотники нанесли удар по Комсомольскому НПЗ в Хабаровском крае РФ.

Предприятие считается одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов для российского Дальнего Востока. Проектная мощность завода составляет 8,5 млн тонн нефти в год.

Кроме того, ночью 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области загорелся логистический комплекс Wildberries. Очевидцы сообщали о взрывах, компания подтвердила эвакуацию сотрудников.

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