Силы обороны поразили ПВО "Бук-М3", склады и пункты управления дронами окупантов

Силы обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских окупантов в тылу и на линии фронта. Среди уничтоженных целей - зенитно-ракетный комплекс, командные пункты и склады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
"Силы обороны Украины системно поражают ключевые цели противника, последовательно снижая его возможности вести боевые действия и обеспечивать функционирование военных группировок", - говорится в заявлении.
В частности, 11 августа удалось поразить:
Кроме того, 10 августа подразделения Сил обороны нанесли точные удары по шести пунктам управления дронами противника. Вражеские объекты уничтожены в районах населенных пунктов Шевченко Первое, Комар и Веселое Донецкой области, Ходяковка в Курской области РФ, а также Зализничное и Нестерянка в Запорожской области.
"Работа по ключевым целям продолжается. Силы обороны Украины наращивают результативность и ослабляют наступательный потенциал противника", - подчеркнул Генштаб ВСУ.
Напомним, в ночь на 11 августа Силы обороны Украины атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в Оренбургской области России.
Также этой ночью украинские беспилотники нанесли удар по Комсомольскому НПЗ в Хабаровском крае РФ.
Предприятие считается одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов для российского Дальнего Востока. Проектная мощность завода составляет 8,5 млн тонн нефти в год.
Кроме того, ночью 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области загорелся логистический комплекс Wildberries. Очевидцы сообщали о взрывах, компания подтвердила эвакуацию сотрудников.