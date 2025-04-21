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Силы обороны Украины остановили прорыв врага на Сумщине: свежие детали с передовой

Понедельник 21 апреля 2025 16:57
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Силы обороны Украины остановили прорыв врага на Сумщине: свежие детали с передовой Фото: Александр Сырский (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Наталья Кава

В приграничной зоне Сумской области продолжаются интенсивные боевые действия. Россияне пытаются выбить украинские войска из Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего Александра Сирского в Facebook.

По словам Сырского, оккупанты получили приказ от своего руководства выбить украинские войска с территории Курской области и захватить приграничные территории Сумщины.

"Реализации плана агрессора мешают наши части Сил обороны Украины, которые своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении", - написал Сырский.

Он отметил, что проводит свою работу именно на Сумском направлении для того, чтобы детально разобраться с состоянием дел в бригадах, которые там ведут оборону. А также, чтобы оказать помощь командирам в организации боевых действий и решить проблемные вопросы.

Что еще сообщил Сырский

Главнокомандующий встретился и заслушал командиров, основных должностных лиц штабов бригад, начальников родов войск, на местах принял все необходимые решения по обеспечению боевых действий и пополнению запасов МТО и боеприпасов.

Были обсуждены перспективы развития и дальнейшего наращивания боевых возможностей войск. А также внедрение современных технологий и увеличение беспилотной составляющей в бригадах всех типов.

"Только опережение противника в применении высокотехнологичных видов оружия, наращивании количества и качества роботизированных платформ и дистанционно управляемых модулей, внедрение искусственного интеллекта в вооружение позволит нам эффективно уничтожать силы численно превосходящего противника", - считает Сырский.

Наступление РФ на севере Украины

В начале апреля Сырский заявил, что Россия фактически начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области. Незадолго до того президент Владимир Зелеский рассказал, что украинская разведка зафиксировала подготовку России к новому наступлению в Украине: угроза направлена на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

По данным источников РБК-Украина, РФ может в конце весны - начале лета усилить наступательные действия на большинстве направлений, а начать может с Сумской и Харьковской областей.

Подробнее о том, что россияне могут планировать новое наступление - в материале РБК-Украина.

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Война в Украине ВСУ Александр Сырский Российская Федерация Сумская область
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