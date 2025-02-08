Силы обороны Украины отбили 60 атак врага с начала суток, - Генштаб

"Оперативная информация по состоянию на 16.00 относительно российского вторжения. Всего с начала суток произошло 60 боевых столкновений", - пояснили в Генштабе.

По данным штаба, от циничных обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Белая Береза и Чуйковка Сумской области.

Ситуация по направлениям

Украинские воины сегодня отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия неподалеку Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи Нового, Новоегоровки и Ямполовки.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часового Яра и Белой Горы. Противник нанес авиаудар в районе Макового.

На Торецком направлении противник четыре раза атаковал неподалеку Крымского и Торецка. Под авиаударами оказались Дружковка и Константиновка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Песчаное, Новоалександровка, Андреевка, Дачное и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 12 атак, пять боестолкновений - до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг пять раз атаковал вблизи Константинополя. Два боестолкновения продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник, при поддержке авиации, совершил одну атаку в направлении Новополя. Кроме того враг наносил авиационные удары по Гуляйполю и Новодаровке.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудар по Ольговскому.

На Северском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отбили 15 атак россиян, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Противник, с начала суток, нанес 18 авиационных ударов, в общем сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах 26 управляемых авиационных бомб и совершил 309 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.