Силы обороны Украины отбили 60 атак врага с начала суток, - Генштаб

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Зато Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
"Оперативная информация по состоянию на 16.00 относительно российского вторжения. Всего с начала суток произошло 60 боевых столкновений", - пояснили в Генштабе.
По данным штаба, от циничных обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Белая Береза и Чуйковка Сумской области.
Украинские воины сегодня отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении.
На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия неподалеку Петропавловки и Загрызово.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи Нового, Новоегоровки и Ямполовки.
На Краматорском направлении украинские защитники отражают три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часового Яра и Белой Горы. Противник нанес авиаудар в районе Макового.
На Торецком направлении противник четыре раза атаковал неподалеку Крымского и Торецка. Под авиаударами оказались Дружковка и Константиновка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Песчаное, Новоалександровка, Андреевка, Дачное и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 12 атак, пять боестолкновений - до сих пор продолжаются.
Сегодня на Новопавловском направлении враг пять раз атаковал вблизи Константинополя. Два боестолкновения продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском направлении противник, при поддержке авиации, совершил одну атаку в направлении Новополя. Кроме того враг наносил авиационные удары по Гуляйполю и Новодаровке.
На Ореховском направлении враг нанес авиаудар по Ольговскому.
На Северском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
В Курской области украинские защитники отбили 15 атак россиян, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Противник, с начала суток, нанес 18 авиационных ударов, в общем сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах 26 управляемых авиационных бомб и совершил 309 артиллерийских обстрелов.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
Напомним, по состоянию на вечер пятницы, 7 февраля, на фронте произошло 116 боевых столкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении.
Всего за прошедший день, российские захватчики нанесли 90 авиационных ударов, применив 149 КАБов. Также оккупанты привлекли для поражения 961 дрон-камикадзе и более 4 тысяч раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты.
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