Россияне 27 раз пытались прорвать оборону ВСУ под Покровском: какая ситуация на фронте

На фронте по состоянию на вечер 7 февраля произошло 116 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, российские захватчики нанесли 90 авиационных ударов, применив 149 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 961 дрон-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении наши войска отбили атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник девять раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Загрызово и Лозовой. Украинские защитники остановили все атаки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка и Ямполовка. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское противник совершил 13 попыток продвинуться вперед, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении пока зафиксировано три боестолкновения вблизи Часового Яра и Предтечино. Бои не завершены.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка. Украинские воины отбили все атаки врага.

С начала этих суток на Покровском направлениироссияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надиевка, Андреевка и Дачное. До сих пор продолжается один бой.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 250 оккупантов, 131 из них - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили 17 единиц автомобильной техники, четыре мотоцикла и РСЗО "БМ-21 Град", также повредили автомобиль, две артиллерийские системы, танк и реактивную систему залпового огня противника.

На Новопавловском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших войск, пытались прорваться в направлении Константинополя, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 23 атаки российских захватчиков, еще одна атака продолжается.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.