ВСУ ударили по базам запуска дронов под Донецком и в Крыму

Cили обороны Украины били по временно оккупированным территориям Донецкой и Запорожской областей и Крыма. Под удары попали места запуска ударных беспилотников и пункты управления захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Telegram.
7 сентября и в ночь на 8 сентября подразделения СОУ поразили ряд военных целей противника:
Потери противника и степень нанесенного ущерба уточняется, отметили в Генштабе.
Ранее РБК-Украина писало, что дроны в ночь на 8 сентября атаковали Саратовский НПЗ в РФ. Россияне жаловались на взрывы и пожар.
Также сообщалось, что воины Главного управления разведки атаковали вражеский самолет Су-24 7 сентября. Удар был нанесен на территории временно оккупированного Крыма.
Кроме того, в Севастополе подразделения Сил обороны поразили российский десантный катер БК-16. Удар случился в ночь на 3 сентября.