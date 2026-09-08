ВСУ ударили по базам запуска дронов под Донецком и в Крыму

Новые пораженные цели

7 сентября и в ночь на 8 сентября подразделения СОУ поразили ряд военных целей противника:

в районе города Донецк - место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА оккупантов;

в Черноморском (Крым) и Железнодорожном Запорожской области - пункты управления БпЛА противника;

в районе Великой Новоселки Донецкой области - пункт управления захватчиков.

Потери противника и степень нанесенного ущерба уточняется, отметили в Генштабе.

Ранее РБК-Украина писало, что дроны в ночь на 8 сентября атаковали Саратовский НПЗ в РФ. Россияне жаловались на взрывы и пожар.

Также сообщалось, что воины Главного управления разведки атаковали вражеский самолет Су-24 7 сентября. Удар был нанесен на территории временно оккупированного Крыма.