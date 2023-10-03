Украинские военные уничтожили бронегруппу россиян под Урожайным

В бою под Урожайным Силы обороны Украины совместно с бойцами Отдельной президентской бригады и бригадой охраны Госспецтрансслужбы уничтожили бронегруппу россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной специальной службы транспорта в Facebook.

На днях в бою под Урожайным воины 710 бригада охраны Госспецтрансслужбы совместно с бойцами Отдельной президентской бригады и другими подразделениями Сил обороны уничтожили бронегруппу россиян.

Этот населенный пункт находится в Волновахском районе Донецкой области. Он находится на одном из двух главных направлений атаки украинских войск, деоккупирующих юг Украины от российских захватчиков. Урожайное находится в 3 км от оккупированной территории Донецкой области.

Фото: местоположение Урожайного (Deepstate)

"Неудачная атака врага закончилась для оккупантов поражением и значительными потерями. Бой длился с ночи и до семи часов вечера. В ходе штурмовых действий были уничтожены вражеские 9 единиц техники и пехоты более 50 человек", - сообщили в бригаде.

Как сообщили военнослужащие подразделения Госспецтрансслужбы, благодаря оперативной работе группы аэроразведки "Барби" было обнаружено своевременно движение вражеской бронетехники и пехоты. Наступление врага ожидали. Артиллерия сработала точно и мощно.

Во время выполнения боевой задачи отметились своей добросовестностью и профессионализмом гранатометчик "Течик", гранатометчик "Посейдон", пулеметчик "Бай", снайпер "Талиб", попавший в танк из гранатомета АТ-4.

Фото: сожженная техника окупантов (facebook.com)

"Вражеские планы были сожжены до тла. Приближаем каждый день нашу победу! Слава Украине!", - написано в сообщении.

Сегодня, согласно вечернему отчету Генерального штаба Украины, авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также появилось видео, как бойцы Нацгвардии уничтожили оккупантов во время обустройства фортификационной линии обороны. "Зарыли вместе с лопатами", - написала Национальная гвардия Украины.