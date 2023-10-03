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Українські військові знищили бронегрупу росіян під Урожайним

Урожайне, Вівторок 03 жовтня 2023 23:24
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Українські військові знищили бронегрупу росіян під Урожайним Фото: Сили оборони України знищили бригаду росіян (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

В бою під Урожайним, Сили оборони України спільно з бійцями Окремої президентської бригади та бригадою охорони Держспецтрансслужби знищили бронегрупу росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної спеціальної служби транспорту у Facebook.

Цими днями у бою під Урожайним воїни 710 бригада охорони Держспецтрансслужби спільно з бійцями Окремої президентської бригади та іншими підрозділами Сил оборони знищили бронегрупу росіян.

Цей населений пункт належить до Волноваського району Донецької області. Він знаходиться на одному з двох головних напрямків атаки українських військ, котрі деокупують південь України від російських загарбників. Урожайне знаходиться за 3 км від окупованої території Донецької області.

Українські військові знищили бронегрупу росіян під Урожайним

Фото: місцеположення Урожайного (Deepstate)

"Невдала атака ворога закінчилася для окупантів поразкою і значними втратами. Бій тривав з ночі і до сьомої години вечора. У ході штурмових дій було знищено ворожих 9 одиниць техніки та піхоти понад 50 осіб", - повідомили у бригаді.

Як повідомили військовослужбовці підрозділу Держспецтрансслужби завдяки оперативній роботі групи аеророзвідки "Барбі" було виявлено вчасно рух ворожої бронетехніки та піхоти. На наступ ворога очікували. Артилерія спрацювала точно та потужно.

Під час виконання бойового завдання відзначилися своєю сумлінністю та професіоналізмом гранатометник "Течік", гранатометник"Посейдон", кулеметник "Бай", снайпер "Таліб", який влучив в танк з гранатомета АТ-4.

Українські військові знищили бронегрупу росіян під Урожайним

Фото: спалена техніка окупантів (facebook.com)

"Ворожі плани були спалені до тла. Наближаємо щодня нашу перемогу! Слава Україні!", - написано у повідомленні.

Сьогодні, згідно з вечірнім звітом Генерального штабу України, авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Також з'явилося відео, як бійці Нацгвардії знищили окупантів під час облаштування фортифікаційної лінії оборони. "Закопали разом з лопатами", - написала Національна гвардія України.

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