ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силы обороны Украины получили еще 7 дронов от "Фундации Течия"

Новина українською →
Понедельник 12 декабря 2022 09:34
Силы обороны Украины получили еще 7 дронов от "Фундации Течия" Фото: Силы обороны Украины получили еще 7 дронов от "Фундации Течия" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Украинские военные получили очередную партию беспилотников от общественной организации холдинга TECHIIA "Фонд Течия" стоимостью более 2,3 млн гривен. С начала полномасштабной войны фонд передал на фронт БпЛА уже более 75 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

6 квадрокоптеров Autel получили военные из подразделений специального назначения на восточном и южном направлениях. Они просты в управлении, дают хорошее качество фото и видео и хорошо себя показывают даже в темное время суток.

Еще один дрон получила военная часть в составе Отдельной президентской бригады – беспилотный авиационный комплекс типа VTOL, то есть дрон самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой стоимостью 845 тыс. грн.

"Беспилотники незаменимы на передовой. Они позволяют действовать намного эффективней, разведывают необходимую информацию и выполняют еще ряд важных задач. К сожалению, цикл их жизни на фронте не очень длинный и военные регулярно нуждаются в новых "птичках", поэтому мы с командой постоянно над этим работаем" , - отметил Олег Крот, директор ОО "Фундация Течия" и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Напомним, ранее "Фундация Течия" передал Силам обороны Украины беспилотников на сумму свыше $2,5 млн. В частности, это летательные комплексы FlyEye и несколько десятков дронов DJI.

В общей сложности сумма помощи Силам обороны Украины от "Фундации Течия" пересекла отметку в $21,2 млн.

Кроме этого, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел для защитников Украины необходимые вещи на почти $40 млн. Из-за военной тайны и из соображений безопасности деталей этих закупок в организации не разглашают.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство