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Сили оборони України отримали ще 7 дронів від "Фундації Течія"

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Понеділок 12 грудня 2022 09:34
Сили оборони України отримали ще 7 дронів від "Фундації Течія" Фото: Сили оборони України отримали ще 7 дронів від "Фундації Течія" (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Українські військові отримали чергову партію безпілотників від громадської організації холдингу TECHIIA "Фундація Течія" вартістю понад 2,3 млн гривень. З початку повномасштабної війни фундація передала на фронт БпЛА вже на понад 75 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Зазначається, що 6 квадрокоптерів Autel отримали військові з підрозділів спеціального призначення на східному та південному напрямках. Вони прості в керуванні, дають хорошу якість фото та відео і добре себе показують навіть в темну пору доби.

Ще один дрон отримала військова частина у складі Окремої президентської бригади - безпілотний авіаційний комплекс типу VTOL, тобто дрон літакового типу з вертикальними зльотом та посадкою вартістю 845 тис. грн.

"Безпілотники незамінні на передовій. Вони дозволяють діяти ефективніше, розвідують необхідну інформацію і виконують ще ряд важливих завдань. На жаль, цикл їхнього життя на фронті не дуже довгий і військові регулярно потребують нових "пташок", тож ми з командою постійно над цим працюємо", - зазначив Олег Крот, директор ГО "Фундація Течія" та керівний партнер холдингу TECHIIA.

Нагадаємо, раніше "Фундація Течія" передала Силам оборони України безпілотників на суму понад $2,5 млн. Зокрема, це літальні комплекси FlyEye та кілька десятків дронів DJI.

Загалом сума допомоги Силам оборони України від "Фундації Течія" перетнула позначку у $21,2 млн.

Крім цього, керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот придбав для захисників України необхідних речей на майже $40 млн. Через військову таємницю та з міркувань безпеки деталей цих закупівель в організації не розголошують.

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