На фронте более 50 боестолкновений за сутки: какое направление самое тяжелое

По состоянию на 16:00 24 декабря украинские военные зафиксировали 52 боевых столкновения с российскими захватчиками. Противник применяет артиллерию, авиаудары и реактивные системы залпового огня, Силы обороны отражают атаки по всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

За сутки на фронте зафиксирована активизация боевых действий со стороны России:

Черниговская и Сумская области: враг обстрелял населенные пункты Гута-Студенецкая, Ясная Поляна, Рыжевка, Рогизное, Искрисковщина, Нескучное; авиаудары нанесены по Уланово и Нововасильевке.

Северо-Слобожанское и Курское направления: противник совершил две атаки на позиции украинских защитников, три авиаудара с шестью сброшенными бомбами и 76 обстрелов, из них четыре из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление: семь атак в районах Прилепка, Волчанские Хутора, Двуречанское, Избицкое, Григорьевка и Колодязное; три боестолкновения продолжаются.

Купянское направление: враг пытался наступать в направлении Петропавловки, Песчаного и Купянска, но четыре атаки отражены силами обороны.

Лиманское направление: три атаки отражены вблизи Новоселовки, Ставок и Шандриголово.

Славянское направление: активные бои в районе Северска.

Краматорское направление: боевых столкновений не зафиксировано.

Константиновское направление: семь наступательных действий врага возле Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки и Софиевки; одна атака продолжается.

Покровское направление: 11 попыток прорыва в районе Ивановки, Родинского, Красного Лимана, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного и Филиала; три боестолкновения продолжаются.

Александровское направление: три атаки возле Злагоды, Красногорского и Привольного; два боестолкновения продолжаются.

Гуляйпольское направление: девять атак отбиты вблизи Сладкого и Гуляйполя, четыре боестолкновения продолжаются.

Ореховское направление: наступательных действий не зафиксировано.

Приднепровское направление: отбита одна атака в направлении Антоновского моста.

Украинские войска эффективно истощают противника вдоль всей линии фронта и в тылу, сохраняя контроль над ключевыми позициями.