Силы обороны сдерживают атаки врага: названы самые горячие направления фронта

В течение дня российские войска осуществили 64 попытки прорыва на разных участках фронта, сосредоточив основные усилия на Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Генштаба ВСУ.

По состоянию на вечер 24 ноября, на фронте зафиксировано 64 боевых столкновения. Российские войска атаковали вдоль почти всей линии боевого соприкосновения, а также обстреливали приграничные районы с территории РФ. Под артиллерийский огонь попали Клюсы в Черниговской области и Белая Береза и Бобылевка в Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отбили три атаки врага, который также совершил 93 обстрела позиций Сил обороны и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении российские войска трижды штурмовали районы Синельниково и Колодезного, одна из стычек продолжается.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил, тогда как наши подразделения выполняли поисково-ударные операции.

На Лиманском направлении украинские воины отбили восемь атак в районах Грековки, Надежды, Заречного и Ставков; один бой продолжается до сих пор.

Славянское направление претерпело три попытки прорыва врага у Дроновки, Выемки и Звановки - два боестолкновения продолжаются.

На Константиновском направлении оккупанты совершили восемь штурмов вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Полтавки, а также в сторону Степановки и Софиевки. Три атаки еще продолжаются.

Самая высокая интенсивность боев - на Покровском направлении, где противник 22 раза пытался продвинуться в направлениях Шахово, Родинского, Мирнограда, Покровска, Дачного и других населенных пунктов. Три столкновения до сих пор продолжаются.

На Александровском направлении агрессор шесть раз атаковал вблизи Степного, Красногорского, Привольного, Павловки, Егоровки и Орестополя. Один бой еще продолжается, также зафиксирован авиаудар по Великомихайловке.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники сдержали семь атак в районах Зеленого Гая, Затишья, Сладкого, а также в направлениях Варваровки и Доброполья; два боя продолжаются. Вражеская авиация атаковала Гуляйполе и Железнодорожное.

На Ореховском направлении отбита одна атака, а на Приднепровском - две в направлении Антоновского моста.

Существенных изменений на других участках фронта не зафиксировано.