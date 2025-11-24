ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны сдерживают атаки врага: названы самые горячие направления фронта

Украина, Понедельник 24 ноября 2025 17:59
UA EN RU
Силы обороны сдерживают атаки врага: названы самые горячие направления фронта Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: RBC.UA

В течение дня российские войска осуществили 64 попытки прорыва на разных участках фронта, сосредоточив основные усилия на Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба ВСУ.

По состоянию на вечер 24 ноября, на фронте зафиксировано 64 боевых столкновения. Российские войска атаковали вдоль почти всей линии боевого соприкосновения, а также обстреливали приграничные районы с территории РФ. Под артиллерийский огонь попали Клюсы в Черниговской области и Белая Береза и Бобылевка в Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отбили три атаки врага, который также совершил 93 обстрела позиций Сил обороны и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении российские войска трижды штурмовали районы Синельниково и Колодезного, одна из стычек продолжается.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил, тогда как наши подразделения выполняли поисково-ударные операции.

На Лиманском направлении украинские воины отбили восемь атак в районах Грековки, Надежды, Заречного и Ставков; один бой продолжается до сих пор.

Славянское направление претерпело три попытки прорыва врага у Дроновки, Выемки и Звановки - два боестолкновения продолжаются.

На Константиновском направлении оккупанты совершили восемь штурмов вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Полтавки, а также в сторону Степановки и Софиевки. Три атаки еще продолжаются.

Самая высокая интенсивность боев - на Покровском направлении, где противник 22 раза пытался продвинуться в направлениях Шахово, Родинского, Мирнограда, Покровска, Дачного и других населенных пунктов. Три столкновения до сих пор продолжаются.

На Александровском направлении агрессор шесть раз атаковал вблизи Степного, Красногорского, Привольного, Павловки, Егоровки и Орестополя. Один бой еще продолжается, также зафиксирован авиаудар по Великомихайловке.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники сдержали семь атак в районах Зеленого Гая, Затишья, Сладкого, а также в направлениях Варваровки и Доброполья; два боя продолжаются. Вражеская авиация атаковала Гуляйполе и Железнодорожное.

На Ореховском направлении отбита одна атака, а на Приднепровском - две в направлении Антоновского моста.

Существенных изменений на других участках фронта не зафиксировано.

Интенсивность боевых действий на востоке и юге Украины

Наибольшее количество атак российской армии традиционно приходится на Покровское и Лиманское направления.

Россия регулярно наносит удары по приграничным территориям Черниговской и Сумской областей, используя артиллерию и минометы с собственной территории.

Силы обороны продолжают активные поисково-ударные действия с целью выявления вражеских групп, уничтожения их ресурсов и улучшения тактической ситуации.

Украина призывает граждан участвовать в Силах обороны, поскольку длительная война требует стабильного пополнения личного состава.

Также в материале РБК-Украина сообщалось, что Генштаб обновил информацию о потерях врага.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Граница с РФ Генштаб ВСУ
Новости
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины