Силы обороны сдерживают атаки врага: названы самые горячие направления фронта
В течение дня российские войска осуществили 64 попытки прорыва на разных участках фронта, сосредоточив основные усилия на Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба ВСУ.
По состоянию на вечер 24 ноября, на фронте зафиксировано 64 боевых столкновения. Российские войска атаковали вдоль почти всей линии боевого соприкосновения, а также обстреливали приграничные районы с территории РФ. Под артиллерийский огонь попали Клюсы в Черниговской области и Белая Береза и Бобылевка в Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отбили три атаки врага, который также совершил 93 обстрела позиций Сил обороны и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении российские войска трижды штурмовали районы Синельниково и Колодезного, одна из стычек продолжается.
На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил, тогда как наши подразделения выполняли поисково-ударные операции.
На Лиманском направлении украинские воины отбили восемь атак в районах Грековки, Надежды, Заречного и Ставков; один бой продолжается до сих пор.
Славянское направление претерпело три попытки прорыва врага у Дроновки, Выемки и Звановки - два боестолкновения продолжаются.
На Константиновском направлении оккупанты совершили восемь штурмов вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Полтавки, а также в сторону Степановки и Софиевки. Три атаки еще продолжаются.
Самая высокая интенсивность боев - на Покровском направлении, где противник 22 раза пытался продвинуться в направлениях Шахово, Родинского, Мирнограда, Покровска, Дачного и других населенных пунктов. Три столкновения до сих пор продолжаются.
На Александровском направлении агрессор шесть раз атаковал вблизи Степного, Красногорского, Привольного, Павловки, Егоровки и Орестополя. Один бой еще продолжается, также зафиксирован авиаудар по Великомихайловке.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники сдержали семь атак в районах Зеленого Гая, Затишья, Сладкого, а также в направлениях Варваровки и Доброполья; два боя продолжаются. Вражеская авиация атаковала Гуляйполе и Железнодорожное.
На Ореховском направлении отбита одна атака, а на Приднепровском - две в направлении Антоновского моста.
Существенных изменений на других участках фронта не зафиксировано.
Интенсивность боевых действий на востоке и юге Украины
Наибольшее количество атак российской армии традиционно приходится на Покровское и Лиманское направления.
Россия регулярно наносит удары по приграничным территориям Черниговской и Сумской областей, используя артиллерию и минометы с собственной территории.
Силы обороны продолжают активные поисково-ударные действия с целью выявления вражеских групп, уничтожения их ресурсов и улучшения тактической ситуации.
Украина призывает граждан участвовать в Силах обороны, поскольку длительная война требует стабильного пополнения личного состава.
Также в материале РБК-Украина сообщалось, что Генштаб обновил информацию о потерях врага.