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Еще 31 танк и более 1700 оккупантов за сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии

Понедельник 13 мая 2024 07:44
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Еще 31 танк и более 1700 оккупантов за сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1740 российских захватчиков, так что общие потери вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения увеличились до около 484 030 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 31 танк и 42 ББМ противника.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 484030 (+1740) человек ликвидировано;
  • танков - 7485 (+31) ед.;
  • боевых бронированных машин - 14417 (+42) ед.;
  • артиллерийских систем – 12487 (+15) ед.;
  • РСЗО – 1070 (+4) ед.;
  • средства ПВО - 797 ед.;
  • самолетов - 350 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9936 (+26) ед.;
  • крылатые ракеты - 2197 (+3) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16878 (+59) ед.;
  • специальная техника - 2048 (+6) ед.

Еще 31 танк и более 1700 оккупантов за сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ сегодня, 13 мая, после полуночи сообщили, что на Харьковском направлении обстановка остается сложной и динамично меняется. Да, сейчас ведутся бои за Волчанск. В военном командовании отметили, что враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с потерями.

Добавим, перед тем в вечерней сводке Генштаба 12 мая указывалось, что за сутки на фронте было зафиксировано 146 боевых столкновений.

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