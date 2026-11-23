Что заявляют в ДШВ

В 8-м корпусе ДШВ сообщили, что разведка обнаружила в Рыльске Курской области место дислокации спецподразделения беспилотников "Рубикон С". По данным корпуса, мастерскую подразделение разместило в местном отделении полиции.

Военные 8-го корпуса с применением дронов поразили эту мастерскую и жилье бойцов "Рубикона С". Также под удар попало место дислокации операторов дронов Федеральной службы безопасности РФ.

По данным корпуса, в результате ударов сдетонировал склад боеприпасов, который россияне держали в том же отделении полиции в центре города.

Как ответили на заявления россиян

В ДШВ утверждают, что после мощных взрывов российская власть решила переложить ответственность на Украину. Россияне запустили информационную кампанию о якобы дистанционном минировании центра Рыльска с дронов.

В корпусе заявили, что это "очередная российская ложь": никакого дистанционного минирования с дронов Силы обороны не проводили. По их словам, взрывы в центре города стали следствием детонации склада боеприпасов в помещении полиции.

"Боеприпасы посреди города - это угроза прежде всего для гражданских. И эту угрозу создали не мы", - подчеркнули в ДШВ.