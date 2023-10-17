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Силы обороны рассказали о потерях оккупантов на юге Украины за сутки

Украина, Вторник 17 октября 2023 10:28
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Силы обороны рассказали о потерях оккупантов на юге Украины за сутки Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На юге Украины Силы обороны продолжают наносить потери российским оккупантам. В частности, за прошедшие сутки на этом отрезке фронта бойцы ВСУ ликвидировали 51 захватчика и более 10 единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Как сообщили военные, наши защитники на южном фронте продолжают выполнение огневых задач.

За прошедшие сутки врагу нанесены следующие потери:

  • 51 оккупант;
  • 3 танка;
  • 6 пушек;
  • 1 единица автомобильной техники;
  • 2 лодки.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили еще один наблюдательный пункт россиян.

Cитуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Также удалось отразить более 10 атак врага на Авдеевском направлении.

В частности, ВСУ наступали на Бахмутском направлении, отразили российские атаки в районе Авдеевки, Керамика, Степового, Тоненького, Северного и Первомайского. Также продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя.

Кроме того, ВСУ ночью нанесли серию ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наносить российским захватчикам существенные потери в живой силе и технике, и за прошедшие сутки ликвидировали еще 800 солдат противника. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 14 танков, 26 артсистем и 11 беспилотников врага.

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