Силы обороны рассказали о потерях оккупантов на юге Украины за сутки

На юге Украины Силы обороны продолжают наносить потери российским оккупантам. В частности, за прошедшие сутки на этом отрезке фронта бойцы ВСУ ликвидировали 51 захватчика и более 10 единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Как сообщили военные, наши защитники на южном фронте продолжают выполнение огневых задач.

За прошедшие сутки врагу нанесены следующие потери:

51 оккупант;

3 танка;

6 пушек;

1 единица автомобильной техники;

2 лодки.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили еще один наблюдательный пункт россиян.

Cитуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Также удалось отразить более 10 атак врага на Авдеевском направлении.

В частности, ВСУ наступали на Бахмутском направлении, отразили российские атаки в районе Авдеевки, Керамика, Степового, Тоненького, Северного и Первомайского. Также продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя.

Кроме того, ВСУ ночью нанесли серию ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наносить российским захватчикам существенные потери в живой силе и технике, и за прошедшие сутки ликвидировали еще 800 солдат противника. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 14 танков, 26 артсистем и 11 беспилотников врага.