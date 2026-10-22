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Силы обороны провели подземную операцию под Купянском и взяли в плен 30 россиян

09:59 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Подземная контрнаступательная операция "Велес" вывела Силы обороны в тыл россиян (Getty Images)

Силы обороны провели подземную контрнаступательную операцию "Велес" на Купянском направлении. Они продвинулись подземными коммуникациями более чем на 15 километров в тыл россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал корпуса "Хартия".

Операция провела группировку под командованием 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия". Оно соединило подземное наступление с действиями по поверхности и ударами беспилотников.

Так окупантов лишили возможности зайти в тыл Купянска.

В плен взяли более 30 окупантов. Утраты противника превысили 100.

"Мы наблюдали, как противник работает под землей. И изучали, как он это делает. Россияне намеревались использовать газовые путепроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами ушли под землю. Мы предусмотрели действия противника и овладели тактикой ведения боевых действий под землей", - объяснил командир корпуса "Хартия".

К операции присоединились бригада Хартия, штурмовой полк Р.У.Г, полк беспилотных систем Лава и бригада беспилотных систем Ахиллес. Также действовали подразделения ГУР, в том числе легион "Свобода России" и РДК.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) заявили, что украинские воины уничтожили крупную дивизию РФ во время операции "Вивальди".

По данным аналитиков, 144-я мотострелковая дивизия понесла такие потери, что фактически перестала существовать как организованное боевое формирование.

Как сообщало РБК-Украина, за 21 октября Силы обороны ликвидировали 2250 российских военных убитыми и ранеными.

В Генштабе ВСУ назвали это абсолютным рекордом за весь период полномасштабной войны.

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