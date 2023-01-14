Наступление ВСУ на Кременную и срыв планов по ударам на юге из-за погоды: карты боев

Украинские военные упорно продолжают наступать на Кременную Луганской области. Одновременно с этим изменение погоды помешало ВСУ наносить удары по Кинбурнской косе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Луганское направление: ВСУ проводят контрнаступление на Кременную

ВСУ, как сообщается, продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной 13 января. По данным Генштаба Украины, украинские силы отразили атаки оккупантов в районе Стельмаховки (16 км к западу от Сватово). и Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной).

По словам российского блоггера, украинские силы сосредоточили значительные силы в этом районе для наступления на Кременную, хотя ISW не прогнозирует конкретных украинских операций в ближайшем будущем.

Министерство обороны РФ заявило, что артиллерийские части ВДВ нанесли поражение украинским штурмовым бригадам в районе Григоровки (11 км к югу от Кременной) и Серебрянки (11 км к юго-западу от Кременной). Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы также отразили наступление российских войск в районе Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Донецкое направление: Войска РФ пытаются захватить Соледар и бросают все свои силы

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Соледара 13 января. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили атаки российских войск в 19 км к северу от Соледара, а также в 6 км к юго-западу от Соледара в районе Красной Горы и Подгородного.

Российские войска якобы вели штурмы возле Белогоровки (12 км к северо-востоку от Соледара) и Берестово (15 км к северо-востоку от Соледара). Российские источники утверждали, что российские войска захватили железнодорожную станцию ​​в Соли (5 км к северо-западу от Соледара) и заблокировали населенный пункт с трех сторон, хотя ISW не может проверить эти утверждения.

Также 13 января российские войска продолжили наступательные операции в районе Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили атаки российских войск в районе самого Бахмута и в 16 км к юго-западу от Бахмута в районе Клищевки, Предтечино и Курдюмовки.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 12 января, видно, что российские войска, вероятно, немного продвинулись к югу от Озаряновки (16 км к юго-западу от Бахмута).

Вчера российские войска также продолжили наступательные действия в районе Авдеевка-Донецк. По сообщению Генштаба Украины, украинские войска отразили атаки российских войск в 27 км к юго-западу от Авдеевки в районе Водяного, Невельского, Красногоровки и Марьинки.

Южное направление: погодные условия замедляют операции ВСУ

13 января войска РФ продолжали подготовку к обороне на южном направлении. Так, в сети опубликовали фотографию участка российских укреплений в западном Крыму, между Заозерным и Молочным. Пресс-секретарь Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк заявила, что плохие погодные условия вокруг Кинбурнской косы осложнили как украинскую разведку, так и российские транзитные операции.