Силы обороны показали, как уничтожают российских десантников в Часовом Яру

Российские войска давят на позиции Сил обороны в Часовом Яру. Но украинские бойцы не оставляют шанса оккупантам, ликвидируя элитные подразделения армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".
По данным ОСГВ, россияне продолжают атаковать Часов Яр, бросая в бой все новые и новые силы, несмотря на огромные потери.
"Захватчики прячутся в норах, посадках, скапливаются в руинах домов и даже притворяются "боевыми водолазами", - рассказали в группировке войск.
Однако украинские защитники смело отражают постоянные штурмы россиян. Воины бригады короля Даниила вместе с нацгвардейцами и другими подразделениями Сил обороны работают без остановки, ликвидируя элитные подразделения воздушно-десантных войск оккупационной армии.
"Если штурмовики врага не попадают под артиллерию - их уничтожают минометчики. А тех, кого не достали минами - добивают операторы FPV-дронов точными ударами и сбросами", - добавили в ОСГВ.
Тем, кому удается добраться до украинских позиций, не оставляет шансов пехота.
Результаты боевой работы украинских защитников продемонстрировали в видеоподборке.
Напомним, по информации ВСУ, российская армия накапливает силы в северной части Часового Яра, и пытается штурмовать южную.
В городе продолжаются ожесточенные бои. Россияне применяют артиллерию и авиацию, пытаясь прорвать оборону Сил обороны Украины.
Недавно в ОСГВ "Хортица" сообщили, что российская армия активизировала свое наступление на Краматорском и Турецком направлениях. В частности, враг штурмовал Часов Яр. Однако ВСУ отбили наступление противника на юге этого населенного пункта.
Также 19 марта украинские бойцы остановили попытку российских войск прорваться в Часовом Яру Донецкой области и уничтожили пять из шести вражеских бронемашин.
С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла уже более 916 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки, 31 марта, ее потери составили еще 1540 солдат. Также Силы обороны уничтожили 9 танков, 37 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем.
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