Силы обороны показали, как уничтожают российских десантников в Часовом Яру

По данным ОСГВ, россияне продолжают атаковать Часов Яр, бросая в бой все новые и новые силы, несмотря на огромные потери.

"Захватчики прячутся в норах, посадках, скапливаются в руинах домов и даже притворяются "боевыми водолазами", - рассказали в группировке войск.

Однако украинские защитники смело отражают постоянные штурмы россиян. Воины бригады короля Даниила вместе с нацгвардейцами и другими подразделениями Сил обороны работают без остановки, ликвидируя элитные подразделения воздушно-десантных войск оккупационной армии.

"Если штурмовики врага не попадают под артиллерию - их уничтожают минометчики. А тех, кого не достали минами - добивают операторы FPV-дронов точными ударами и сбросами", - добавили в ОСГВ.

Тем, кому удается добраться до украинских позиций, не оставляет шансов пехота.

Результаты боевой работы украинских защитников продемонстрировали в видеоподборке.

Ситуация в Часовом Яру

Напомним, по информации ВСУ, российская армия накапливает силы в северной части Часового Яра, и пытается штурмовать южную.

В городе продолжаются ожесточенные бои. Россияне применяют артиллерию и авиацию, пытаясь прорвать оборону Сил обороны Украины.

Недавно в ОСГВ "Хортица" сообщили, что российская армия активизировала свое наступление на Краматорском и Турецком направлениях. В частности, враг штурмовал Часов Яр. Однако ВСУ отбили наступление противника на юге этого населенного пункта.

Также 19 марта украинские бойцы остановили попытку российских войск прорваться в Часовом Яру Донецкой области и уничтожили пять из шести вражеских бронемашин.