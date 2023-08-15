Силы обороны юга показали видео работы HIMARS по позициям оккупантов

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать врага по всей линии фронта. С помощью HIMARS удалось ликвидировать многие позиции россиян.

Видео уничтожения оккупантов показали Силы обороны юга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

На опубликованном видео показаны кадры удачной работы Вооруженных сил по позициям оккупантов, их точкам наблюдения и складам с боеприпасами.

"Легендарный mr. Himars в действии: Силы обороны юга Украины продолжают огненную охоту, разбивая врагов на крошки", - написано под видео.

Всего было уничтожено три пусковые установки, цистерну с топливом и повреждены две радиолокационные станции противника.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру вторника, 15 августа, составили 540 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 254 920 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 29 артсистем, 16 ББМ и 7 танков врага.

В частности, за минувшие сутки украинские военные обезвредили более двухсот российских оккупантов и уничтожили четыре боеприпаса на Таврическом направлении.

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