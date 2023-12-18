Силы обороны получили новые беспилотники, способные бить вглубь России

Вооруженные силы Украины получили первую партию новых беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) AQ 400 Scythe. Они позволят наносить удары на сотни километров в глубину России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog.

Компания Terminal Autonomy, ранее известная как стартап One Way Aerospace, объявила об успешном завершении закупок, направленных на содействие боевому развертыванию системы AQ 400 Scythe в Вооруженных силах Украины.

AQ 400 Scythe - беспилотник большой дальности полета (до 750 км), предназначенный для запуска с коротких взлетно-посадочных полос или катапульт.

Фото: Terminal Autonomy (https://terminalautonomy.com/AQ400-Scythe/)

Аппарат способен нести полезную нагрузку до 32 килограммов, она может увеличиться до 70 кг за счет уменьшения дальности полета. Среди конкурентов его отличают быстрая сборка, возможности массового производства и экономическая эффективность, что делает его ключевым видом вооружений в современной войне. Стоимость беспилотника стартует с 15 тыс. долларов.

Фото: Terminal Autonomy (https://terminalautonomy.com/AQ400-Scythe/)

Terminal Autonomy стратегически наладила производство дронов-камикадзе через сеть меньших предприятий и инженерных фирм, имеющих опыт в производстве подобных платформ. Хотя компания закупает определенные компоненты за пределами Украины, прежде всего в Германии и Великобритании, приоритетом проекта является максимальная локализация производства на территории Украины.

На начальном этапе компания планирует производить 100 единиц дронов в месяц. Постепенно этот показатель планируется довести до 500 единиц.

При условии производства в сотни дронов в месяц, эти характеристики позволяют наносить регулярные удары по объектам на территории РФ.

Фото: Terminal Autonomy (https://terminalautonomy.com/AQ400-Scythe/)

В сети также опубликовали кадры первого полета беспилотника AQ 400 Scythe.

Беспилотники в войне Украины против России

12 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Союз призван приблизить победу Украины над Россией.

Россия запустила серийное производство беспилотника вертолетного типа "Термит". Новинка вооружена 80-мм ракетами, способными поражать цели на расстоянии до шести километров.

Тем временем Европейский Союз ввел санкции против производителей иранских беспилотников за помощь РФ в войне.

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