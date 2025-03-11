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Силы обороны атаковали стратегические объекты РФ: под ударом оказался Московский НПЗ

Иллюстративное фото: Силы обороны атаковали стратегические объекты РФ 11 марта (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 11 марта Силы беспилотных систем, ССО, СБУ и ГУР во взаимодействии с другими подразделениями нанесли удары по стратегическим объектам РФ, поддерживающих ее агрессию против Украины. Атаки были направлены на ключевые производственные мощности и инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, Силы обороны в ночь на 11 марта нанесли поражение по ряду стратегических объектов Российской Федерации, которые задействованы для обеспечения вооруженной агрессии против Украины.

В частности, зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, который способен перерабатывать 11 млн тонн нефти в год и обеспечивает 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине.

Также, зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь", что в Орловской области. Эта стация обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга", что в Ленинградской области.

По данным открытых источников известно, что в результате действий российской ПВО пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры.

"Силы обороны Украины владеют подробной информацией о стратегических объектах, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, придерживаются норм международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население", - сообщили в Генштабе.

Массированная атака дронов на Москву

Напомним, в ночь на вторник, 11 марта, жители Москвы и области жаловались на атаку неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Эта атака привела к разрушениям, а также жертвам. Известно, что во время обстрела россияне вводили режим "ковер" во всех столичных аэропортах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сначала заявлял об одном погибшем и трех пострадавших, впрочем, позже количество раненых возросло до 20. А количество погибших до трех.

Подробнее о ночном массированном обстреле Москвы - в материале РБК-Украина.

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