Силы обороны атаковали стратегические объекты РФ: под ударом оказался Московский НПЗ

По данным Генштаба, Силы обороны в ночь на 11 марта нанесли поражение по ряду стратегических объектов Российской Федерации, которые задействованы для обеспечения вооруженной агрессии против Украины.

В частности, зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, который способен перерабатывать 11 млн тонн нефти в год и обеспечивает 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине.

Также, зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь", что в Орловской области. Эта стация обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга", что в Ленинградской области.

По данным открытых источников известно, что в результате действий российской ПВО пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры.

"Силы обороны Украины владеют подробной информацией о стратегических объектах, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, придерживаются норм международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население", - сообщили в Генштабе.

Массированная атака дронов на Москву

Напомним, в ночь на вторник, 11 марта, жители Москвы и области жаловались на атаку неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Эта атака привела к разрушениям, а также жертвам. Известно, что во время обстрела россияне вводили режим "ковер" во всех столичных аэропортах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сначала заявлял об одном погибшем и трех пострадавших, впрочем, позже количество раненых возросло до 20. А количество погибших до трех.