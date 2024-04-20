RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы обороны атаковали электроподстанции и НПЗ в России, - источники

Иллюстративное фото: Силы обороны атаковали энергообъекты в России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Украина атаковала энергетическую инфраструктуру, питающую объекты российского ВПК. Были поражены электроподстанции и база хранения топлива на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, этой ночью 20 апреля десятки украинских беспилотников "посетили" восемь областей РФ - Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тульскую, Смоленскую, Рязанскую, Калужскую и Московскую.

Поражены как минимум три электроподстанции и база хранения топлива, где вспыхнули пожары.

Как отмечают источники, это была общая операция СБУ, ГУР и Сил спецопераций ВСУ. Целью была энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского ВПК. После атак в некоторых районах России возникли проблемы со светом и водоснабжением.

"Дроны СБУ в очередной раз доказали свою эффективность и продемонстрировали результат - успешно отработали по инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России", - отметил источник в спецслужбах.

 

Под ударом был НПЗ

По информации источников из Главного управления разведки, дронами-камикадзе были атакованы сразу ряд объектов топливно-энергетического комплекса в нескольких областях РФ.

В частности, под удар БПЛА попали НПЗ в Смоленской области и по меньшей мере две электроподстанции в Калуге и Брянске.

Очевидцы и журналисты отмечают, что цели были атакованы по крайней мере полусотней дронов.

Ночные взрывы в России

Стоит отметить, что ночью 20 апреля россияне в соцсетях жаловались на взрывы и атаку дронов. Минобороны РФ уверяло, что якобы сбило 50 беспилотников в шести областях.

Так, к примеру, в Брянской области возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры. В сети россияне распространяли кадры масштабного пожара.

Губернатор Смоленской области подтвердил, что был атакован объект топливно-энергетического комплекса. Очевидцы сообщают, что беспилотники поразили нефтебазу компании "ЛУКойл".

Детальнее о ночных взрывах в России - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияВооруженные силы УкраиныГУРВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дронов