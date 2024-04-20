Силы обороны атаковали электроподстанции и НПЗ в России, - источники

По данным источников, этой ночью 20 апреля десятки украинских беспилотников "посетили" восемь областей РФ - Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тульскую, Смоленскую, Рязанскую, Калужскую и Московскую.

Поражены как минимум три электроподстанции и база хранения топлива, где вспыхнули пожары.

Как отмечают источники, это была общая операция СБУ, ГУР и Сил спецопераций ВСУ. Целью была энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского ВПК. После атак в некоторых районах России возникли проблемы со светом и водоснабжением.

"Дроны СБУ в очередной раз доказали свою эффективность и продемонстрировали результат - успешно отработали по инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России", - отметил источник в спецслужбах.

Под ударом был НПЗ

По информации источников из Главного управления разведки, дронами-камикадзе были атакованы сразу ряд объектов топливно-энергетического комплекса в нескольких областях РФ.

В частности, под удар БПЛА попали НПЗ в Смоленской области и по меньшей мере две электроподстанции в Калуге и Брянске.

Очевидцы и журналисты отмечают, что цели были атакованы по крайней мере полусотней дронов.