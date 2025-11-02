Силы беспилотных систем ВСУ ударили по пяти подстанциям в глубине России

"Если в кВ (киловольт), то 500,500,500... В течение прошедшей ночи, птицами СБС подзевано 5 подстанций вплоть до Грязей, совокупной мощностью 5066 МВА (мегавольт-ампер). Одна из них - совместными усилиями с ССО", - написал он.

Он добавил, что о результатах работы СБС по стратегическим объектам в РФ после доразведки обнародует Генеральный штаб ВСУ.

Стоит напомнить, что в ночь на 2 ноября неизвестные дроны снова массированно атаковали Россию. На звуки беспилотников и взрывы жаловались россияне по меньшей мере из нескольких регионов РФ.

Позже стало известно, что под атакой в России находились электрические подстанции.