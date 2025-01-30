Силы беспилотных систем точным ударом уничтожили российский "Град" (видео)
Бойцы батальона Flying Skull Сил беспилотных систем точным ударом уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Град". Боевую работу воины зафиксировали на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем.
Как отметили военные, БМ-21 "Град" - это реактивная система залпового огня калибра 122 мм, что создает серьезную угрозу для наших людей, бронированной техники и позиций. Но на этот раз огонь обернулся против самого врага.
"Операторы батальона Flying Skull превратили эту установку в кучу разорванного металла. Там, где работают Силы беспилотных систем, оккупанты не стреляют - они горят", - говорится в сообщении под видео.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 835 тысяч военных. В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1270 человек.
Также украинские воины вчера уничтожили 14 танков, 17 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем и другую технику врага.
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