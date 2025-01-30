Силы беспилотных систем точным ударом уничтожили российский "Град" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем.

Как отметили военные, БМ-21 "Град" - это реактивная система залпового огня калибра 122 мм, что создает серьезную угрозу для наших людей, бронированной техники и позиций. Но на этот раз огонь обернулся против самого врага.

"Операторы батальона Flying Skull превратили эту установку в кучу разорванного металла. Там, где работают Силы беспилотных систем, оккупанты не стреляют - они горят", - говорится в сообщении под видео.