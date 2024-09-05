Бойцы ССО уничтожают логистику РФ в Курской области, ударяя по колоннам с техникой (видео)
Сразу несколько подразделений ССО в Курской области наносят удары по российской логистике. В частности, уничтожают колонны техники с понтонными авто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций (ССО).
"Сразу несколько подразделений ССО в Курской области наносят комплексные удары по российской логистике. Вражеские колонны, в том числе и с понтонными автомобилями, уничтожают с помощью дронов и артиллерии дружественных подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.
На видео - пример того, как четко сработали воины Сил специальных операций при уничтожении враждебных целей.
"Каждое подразделение имело отдельную задачу: разведку с неба, корректировку FPV-дронов и наведение артиллерии. Результат - 7 уничтоженных единиц техники из них 5 понтонных автомобилей", - добавили в ССО.
Наступление ВСУ в Курской области
Украинские военные уже около месяца проводят наступательную операцию в Курской области.
За это время, по данным на конец августа, украинским военным удалось занять 100 населенных пунктов и захватить в плен около 600 оккупантов.
Как отмечал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии YouTube-канала РБК-Украина, есть все признаки того, что ВСУ в Курской области надолго.
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