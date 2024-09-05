Бойцы ССО уничтожают логистику РФ в Курской области, ударяя по колоннам с техникой (видео)

Сразу несколько подразделений ССО в Курской области наносят удары по российской логистике. В частности, уничтожают колонны техники с понтонными авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций (ССО).

"Сразу несколько подразделений ССО в Курской области наносят комплексные удары по российской логистике. Вражеские колонны, в том числе и с понтонными автомобилями, уничтожают с помощью дронов и артиллерии дружественных подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.

На видео - пример того, как четко сработали воины Сил специальных операций при уничтожении враждебных целей.

"Каждое подразделение имело отдельную задачу: разведку с неба, корректировку FPV-дронов и наведение артиллерии. Результат - 7 уничтоженных единиц техники из них 5 понтонных автомобилей", - добавили в ССО.