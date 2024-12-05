Силы беспилотных систем показали ликвидацию российского ЗРК "Тор М-2"

Силы беспилотных систем Украины поразили боевую машину российского зенитно-ракетного комплекса "Тор М-2". Она стоит 27 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем в Telegram .
Как отмечается в сообщении, БМ 9А331М2 Тор М-2 способен вести огонь на ходу без остановок, имеет увеличенный боекомплект и оснащен современными ракетами, обеспечивающими расширенную зону поражения и повышенную точность.
Стоимость единицы оценивается примерно в 27 млн долларов, сообщили в Силах беспилотных систем.
Напомним, что Украина стала первой страной, создавшей новейший род войск – Силы беспилотных систем. Президент Украины Владимир Зеленский в июне подписал указ о создании СБС ВСУ.
Командующим Сил беспилотных систем стал Вадим Сухаревский, который сообщил, что у Украины более 165 разработок разного вида, которые тестируются и используются на поле боя.
ЗРК "Тор-М2" - российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) ближнего действия, предназначенный для поражения различных воздушных целей на малых дистанциях. Его основная задача – прикрытие военных и стратегических объектов от атак самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотников и высокоточного оружия.
Комплекс оснащен собственным радиолокатором и оптико-электронной системой обнаружения, что позволяет работать независимо.
Заявленные характеристики: