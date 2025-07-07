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Британия расширила санкции против РФ за использование химоружия: в списке генерал

Понедельник 07 июля 2025 20:22
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Британия расширила санкции против РФ за использование химоружия: в списке генерал Фото: Алексей Ртищев, генерал-майор (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Британия ввела новые санкции против России за использование химического оружия. В санкционный список попал российский генерал-майор Алексей Ртищев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

Как отметили в британском правительстве, в санкционный список попали:

  • российский Научно-исследовательский институт прикладной химии;
  • начальник войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ), генерал-майор Алексей Ртищев;
  • замначальника войск РХБЗ Андрей Марченко.

К слову, Британия впервые ввела санкции против России за использование химического оружия еще в октябре 2024 года.

Алексей Ртищев

Генерал-майор Алексей Ртищев занимает должность начальника войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Российской Федерации.

Он является одним из ключевых руководителей, отвечающих за подготовку и применение сил и средств, предназначенных для защиты войск от оружия массового поражения, а также ликвидации последствий его возможного применения.

С начала полномасштабной войны России против Украины подразделения РХБЗ активно задействовались на оккупированных территориях, в том числе в рамках заявленных работ по "дезактивации" объектов и обеспечения так называемой санитарной безопасности российских войск.

7 февраля 2025 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении Ртищеву. Он мог быть причастен к разграблению Чернобыльской АЭС.

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